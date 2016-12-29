В Канзасе дальнобойщика из Узбекистана обвинили в терроризме

В Канзасе 25-летний дальнобойщик Куршед Хайданов был арестован по подозрению в терроризме в связи с инцидентом, произошедшим накануне Рождества на одном из участков автомагистрали I-29. В суде обвиняемый заявил, что плохо владеет английским языком, и потребовал русского переводчика.

Как сообщает местная пресса, в минувшую пятницу Хайданов заблокировал движение на I-29, угрожая оружием проезжавшим автомобилям.

По сообщению информационного агентства AP, против подозреваемого было заведено уголовное дело в суде округа Платт (штат Канзас). Как пишет газета Kansas City Star, своими действиями мужчина создал гигантскую пробку в районе города Канзас-Сити.

Согласно свидетельствам сотрудников правоохранительных органов, Хайданов припарковал свой грузовик на стоянке для дальнобойщиков и принялся угрожать находившимся рядом водителям винтовкой из окна автомобиля.

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Как рассказала сотрудник службы шерифа Нэнси Пенрод, в определенный момент дальнобойщик вышел из грузовика, помочился и снова вернулся в кабину. Несмотря на странное поведение Хайданова, никаких выстрелов произведено не было.

Хайданов был арестован полицией округа и помещен в местную тюрьму под залог в $100 тыс. По словам шерифа, уровень алкоголя в крови задержанного не превышал разрешенного законами штата.

Согласно документам суда, в ходе следствия выяснилось, что дальнобойщик угрожал окружающим пневматической винтовкой.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Куршед Хайданов проживает в Пенсильвании. В США он иммигрировал из Узбекистана (г. Самарканд).