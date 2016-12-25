Республиканцы хотят отменить Obamacare в 2017 году

По мнению демократов, закон, позволяющий рекордному числу американцев получить медицинскую страховку, следует сохранить, передает русская служба Голоса Америки.

Вашингтон готовится к всплеску законодательной активности в начале 2017 года. Республиканская партия, которая будет контролировать обе палаты Конгресса и Белый дом, намерена уделить приоритетное внимание атакам на закон о системе здравоохранения, принятый по инициативе президента Обамы и получивший название Obamacare. Благодаря этому важному для президента Обамы достижению во внутриполитической сфере количество американцев, не имеющих медицинской страховки, значительно сократилось. Взять под контроль стоимость страховых взносов, однако, не удалось.

«Когда речь заходит об “Обамакэре”, отмена означает свободу – свободу от высоких выплат, низкокачественной помощи и новых нарушенных обещаний», – написал в «Твиттере» в пятницу спикер Палаты представителей Пол Райан.

Спустя почти семь лет после принятия закона страховку имеет рекордное число американцев. Только в этом году в программу вступили более шести миллионов человек – и это несмотря на то, что будущее этого закона туманно. Однако радует это не всех.

«К сожалению, страхование становится недоступным, – говорит Кристи Бурджина из Пенсильвании, работающая в розничной торговле. – Страховые взносы у всех постоянно растут – постоянно».

Значительный рост страховых взносов происходил и до Obamacare. Но лежавший в основе закона замысел, состоявший в том, что молодые и здоровые американцы будут покупать медстраховку и тем самым покроют затраты на страхование пожилых, не реализовался. Крупные страховые компании выходят из программы, а оставшиеся поднимают страховые взносы в среднем на 25 процентов в будущем году.

«Мы отменим катастрофу под названием Obamacare и создадим новую систему здравоохранения, проведем всевозможные реформы, которые будут работать на вас и вашу семью» – заявил на днях избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками.

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Демократы настаивают на том, что закон следует сохранить, а не отказываться от него.

«Мы хотим попытаться улучшить этот закон. Мы знаем, как его можно улучшить», – заявил лидер сенатского меньшинства Гарри Рид ранее в этом месяце.

В течение нескольких лет республиканцы обещали отменить закон. Они надеются, что после того: как Трамп станет президентом, у них появится возможность это сделать.

«Сразу после 1 января мы вынесем резолюцию об отмене Obamacare .А потом будем работать в ускоренном режиме, чтобы подготовить более эффективные предложения, чем действующий закон», – заявил лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

«Бездействие – не вариант», – добавил республиканец из Кентукки.

Демократы отмечают, что пока республиканцы не обнародовали деталей своего плана по замене закона. Под давлением журналистов Макконнелл сказал лишь, что предложения республиканцев будут подготовлены позднее.