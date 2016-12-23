«Исламское государство» составило список с адресами тысяч церквей в США и призвало своих сторонников атаковать их в канун Рождества, говорится в сообщении в принадлежащей этой организации группе «Секреты джихадистов» в социальных сетях.

Пользователь, скрывающийся под именем «Абу Мариа аль-Ираки», опубликовал сообщение на арабском языке, призывающее к «кровавым празднованиям христианского Нового года», и объявил планы организации использовать сеть террористов-одиночек, чтобы «превратить христианский Новый год в кровавый фильм ужасов».

В другом сообщении один из пользователей призвал «сынов ислама» атаковать «церкви, известные гостиницы, популярные кафе, улицы, рынки и общественные места» и привел список адресов в США, Канаде, Франции и Нидерландах.

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Эта серия сообщений появилась в поддерживающей «Исламское государство» группе на Telegram, где также публикуются инструкции по изготовлению и применению оружия и взрывчатки для начинающих террористов.