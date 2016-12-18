В понедельник в бурной кампании по выборам президента США завершится еще один этап. Ожидается, что коллегия выборщиков официально подтвердит, что миллиардер и строительный магнат Дональд Трамп станет 45-м президентом США. Обычно выборщики голосуют в соответствии с итогами выборов в своих штатах.

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Еще в начале ноября американцы узнали, что после инаугурации 20 января Трамп войдет в Белый дом в качестве президента. Однако итоги президентских выборов в США определяются не всеобщим голосованием в национальном масштабе, но результатами голосования в каждом из 50 штатов и столице страны, Вашингтоне.

В каждом штате победитель обычно получает голоса всех членов коллегии выборщиков от данного штата. Количество выборщиков в штате пропорционально численности его населения. Голосование выборщиков – всего их 538 – пройдет в столицах штатов.

Кандидат от Демократической партии, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон оказалась победителем по результатам всеобщего голосования, опередив Трампа почти на 2,9 миллиона голосов. Однако республиканец Трамп одержал победу там, где она действительно была важна, и получил в свой актив 306 голосов выборщиков, т.е. существенно больше, чем 270 голосов, необходимых для победы. Клинтон заручилась поддержкой 232 выборщиков.

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Она победила с большим отрывом в Калифорнии и Нью-Йорке, что дало ей преимущество во всеобщем голосовании. Но Трамп одержал победу в достаточном количестве штатов, иногда – с небольшим отрывом, чтобы получить большинство в коллегии выборщиков и обеспечить себе пост президента на ближайшие четыре года. Это будет пятый случай в американской истории и второй за последние 16 лет, когда победитель по результатам всеобщего голосования не получил большинства голосов в коллегии выборщиков.

В большинстве случаев голосование в коллегии выборщиков, по существу, представляло собой формальность. Но в этом году дело обстоит иначе.

Из-за почти равной популярности кандидатов и крайне ожесточенной кампании, а также сохраняющегося неприятия победы Трампа многими сторонниками Клинтон, тысячи американцев засыпают 306 республиканских выборщиков письмами и звонками, требуя, чтобы они отказались от поддержки Трампа, проголосовав за Клинтон или за другого, более приемлемого республиканца. В том маловероятном случае, если 37 выборщиков-республиканцев откажутся голосовать за Трампа и он, как и Клинтон, получит 269 голосов, президента выберет Палата представителей, которую контролируют республиканцы.

Однако большинство выборщиков, согласно законам, действующим в их штатах, обязаны голосовать за победившего в данном штате кандидата. Даже если такое положение в своде законов штата отсутствует, то, по словам выборщиков, они считают себя морально обязанными проголосовать в соответствии с результатами голосования в своем штате.