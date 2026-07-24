Сегодня мы находимся в самом центре Сан-Франциско — в офисе 500 Startups.

500 Startups — один из самых известных в мире венчурных фондов и акселераторов ранних стадий, который находит перспективные технологические стартапы и инвестирует в них.

Если у вас есть готовая бизнес-модель, сильная команда, прототип продукта, четко сформулированная идея и план развития, но не хватает средств для масштабирования проекта, — вам именно сюда.

Здесь можно громко заявить о своей революционной идее, получить консультации всемирно известных менторов и представить свой продукт ведущим венчурным инвесторам.

Среди наиболее известных компаний, выросших при поддержке 500 Startups, — сервис заказа такси Grab и Credit Karma. Основанная выпускниками акселератора платформа для аналитики социальных сетей Wildfire была впоследствии приобретена компанией Google за 450 миллионов долларов.

Сегодня здесь проходит так называемая «битва стартапов», в которой принимают участие команды преимущественно из Восточной Европы — России, Украины и Беларуси. Предлагаем познакомиться с ними и узнать, как попасть в 500 Startups со своим проектом.

Intercontinental Startup Battle — это международный конкурс инвестиционно привлекательных стартапов, где инвесторы могут познакомиться с наиболее перспективными командами.

Одним из участников конкурса стала украинская компания Limpid Armor, представившая систему кругового обзора, предупреждения и дополненной реальности для экипажей бронетехники. Разработка обеспечивает танкистам 360-градусный обзор как днем, так и в инфракрасном диапазоне.

Система представляет собой шлем с гарнитурой Microsoft HoloLens, оснащенной встроенными камерами. Устройство подключается к внешним видеокамерам, передает изображение окружающей обстановки и выводит дополнительную аналитическую информацию. Разработка создавалась с учетом потребностей военных действий на востоке Украины.

Помимо военной сферы, технология может найти применение в строительстве, промышленности и других областях, где требуется безопасная работа с тяжелой техникой.

Как рассказал “Славянскому Сакраменто” представитель компании Алекс Адриянов, разработкой заинтересовались не только украинские военные, но и представители стран НАТО. Стартап уже сотрудничает с Microsoft и концерном «Укроборонпром». В компании рассчитывают, что технология позволит снизить количество несчастных случаев и повысить эффективность эксплуатации тяжелой техники.

Еще одним участником конкурса стал проект Aura — децентрализованная платформа по поиску работы, цель которой заключается в подборе наиболее подходящих карьерных возможностей для талантливых инженеров по всему миру.

«Наша компания поможет инженерам, работающим удаленно, зарабатывать столько же, сколько получают специалисты аналогичной квалификации в развитых странах, — рассказала CEO компании Анастасия Грин, приехавшая в США из Украины. — Наша платформа позволяет объективно оценить навыки человека и обеспечить ему соответствующий уровень оплаты труда».

В 500 Startups была представлена и русскоязычная команда YouToken. Это платформа, позволяющая превращать знания и профессиональный опыт человека в цифровой финансовый актив (токен). По словам разработчиков, сервис помогает предпринимателям использовать преимущества ICO для привлечения инвестиций в свои проекты.

Настоящий интерес у участников презентации вызвал проект Future Cannabis, основанный выходцами из Украины.

«Мы разработали новый продукт для индустрии каннабиса, содержащий полезные вещества, в том числе витамин B12. Кроме того, Future Cannabis предлагает совершенно новые вкусовые профили», — рассказали представители компании.

Украинская команда Startup.Network уже в третий раз проводит Startup Battle в Кремниевой долине. На этот раз первое место занял проект PhysioCue, второе — Aura, третье — Limpid Armor.

PhysioCue разработала устройство для терапии гипертонии, сочетающее биосенсоры PPG и ECG, позволяющие измерять артериальное давление по пальцам без использования традиционной манжеты. Все данные передаются в мобильное приложение PhysioCue. Измерение занимает всего около 30 секунд, а разработчики утверждают, что их технология безопасна, проста в использовании и лишена побочных эффектов, характерных для медикаментозного лечения гипертонии. На сегодняшний день команда уже привлекла 2,75 миллиона долларов инвестиций.

«Попасть в 500 Startups не так сложно, — говорит CEO Startup.Network Александр Сорока. — Для этого необходимо заполнить заявку на сайте 500 Startups, иметь команду как минимум из двух человек и успешно пройти конкурсный отбор. В случае успеха стартап получает инвестиции в размере 150 тысяч долларов. Из этой суммы около 35 тысяч предоставляются в виде образовательных и консультационных услуг, а остальная часть — денежными средствами».

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com