В субботу, 25 июля, на территории исторического парка «Метини — Форт-Росс» на побережье округа Сонома состоится “Фестиваль Форт-Росс 2026 года”. Организаторы обещают гостям насыщенную программу: традиционные ремёсла, музыку, угощения и возможность провести день в атмосфере одного из самых значимых исторических мест Калифорнии.

В течение дня посетители смогут понаблюдать за мастер-классами и демонстрациями ремёсел — изготовлением свечей, плетением верёвок и бондарным делом. На фестивале также будут работать выставки местных художников, ремесленников и общественных организаций, пройдут концерты и другие развлекательные программы. Отдельным событием станет благотворительный тихий аукцион, средства от которого пойдут на поддержку образовательных программ Fort Ross Conservancy.

Фестиваль проходит при поддержке Конгресса русских американцев, Русско-американской женской лиги, Объединения казаков Сан-Франциско и других общественных организаций.

Гостей ждёт дегустация вин от Wild Hog Vineyards и бельгийского пива ручной работы от пивоварни CUVER.

Организаторы подчёркивают, что фестиваль — хорошая возможность как для тех, кто впервые посещает парк, так и для постоянных гостей — познакомиться с богатыми традициями и культурным наследием, которые сформировали облик этого исторического места.

В 16:30 программу завершит специальный предпоказ документального фильма «Coming Home: From Shadowland to Spiritworld» режиссёров Дэниела Голдинга и Дж. Митчелла Джонсона.

Двойное наименование «Метини — Форт-Росс», которое всё чаще используется в материалах Fort Ross Conservancy и калифорнийского департамента парков, отражает исторический контекст: задолго до основания русского поселения в 1812 году на этом месте располагалось поселение коренного народа кашайя-помо, называвшееся Метини. В рамках разрабатываемого сейчас плана интерпретации парка (Metini-Fort Ross Interpretation Master Plan) власти штата стремятся дать более полное представление об истории места, включая период до прихода русских, и ведут для этого консультации с племенным правительством кашайя из резервации Стюартс-Пойнт.