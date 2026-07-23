Марко Рубио: США готовы содействовать прекращению войны в Украине, но быстрого соглашения не ожидается

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа готова содействовать прекращению войны России против Украины, однако предупредил, что рассчитывать на быстрое достижение мирного соглашения пока не приходится.

Заявление прозвучало в четверг после встречи Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

По словам главы американской дипломатии, Вашингтон намерен использовать все имеющиеся возможности для продвижения мирного процесса.

«Соединенные Штаты готовы помочь положить конец этой бессмысленной войне», — заявил Рубио.

В то же время он отметил, что переговоры остаются сложными и дипломатического прорыва в ближайшее время ожидать не следует.

Рубио сообщил, что во время встречи Лавров представил «новые идеи и подходы» к возможному урегулированию конфликта. По словам госсекретаря, он передаст эту информацию президенту Дональду Трампу, однако не стал раскрывать подробности предложений, подчеркнув, что они не свидетельствуют о существенном изменении позиции Москвы.