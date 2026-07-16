В Сент-Клауде, штат Миннесота, суд округа Стернс предъявил 23-летней Катерине Ивановне Маркив обвинение по двум пунктам убийства второй степени. Инцидент произошёл 8 декабря 2025 года в её квартире: пострадавший сам позвонил в службу спасения и сообщил о ножевом ранении, назвав случившееся «несчастным случаем», после чего к разговору с диспетчером подключилась Маркив и сообщила, что случайно ранила своего бойфренда.

Photo: Stearns County Jail

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, прибывшие полицейские обнаружили мужчину без сознания с раной в груди; обвиняемая пыталась зажимать рану руками, однако, несмотря на реанимационные мероприятия, была констатирована его смерть.

Согласно протоколу допроса, Маркив рассказала, что встречалась с погибшим с октября 2025 года и в ту ночь между ними произошёл конфликт: по её словам, она хотела интимной близости с партнёром, а он отказался, из-за чего между ними завязался спор. Обвиняемая пояснила следствию: «Он немного повысил на меня голос, и это привело к дурацкой ссоре, которую я, блин, сама себе накрутила в голове. Я пыталась объяснить свою точку зрения, а он постоянно перебивал меня — меня это бесит, когда меня перебивают». По её словам, во время ссоры у неё в руке был нож, и она думала, что просто «поцарапает» партнёра: «Что-то в голове сработало, и рука сама, блин, дёрнулась вперёд, и я его, блин, пырнула — я такая: что вообще сейчас произошло?» Маркив добавила: «Это просто случилось. Это буквально рефлекс. Я иногда сама не знаю своей силы». По её словам, после этого она вытащила нож из раны.

Она отрицала, что пострадавший применял к ней силу, и признала, что находится в состоянии гнева и имеет проблемы с контролем агрессии. Коллеги обвиняемой сообщили следствию, что она отличалась эмоциональностью и склонностью к вспышкам раздражения; один из них рассказал, что примерно за неделю до трагедии она заявила, что «злится настолько, что кого-нибудь убьёт», не уточнив, о ком идёт речь.

Обвиняемой предъявлено обвинение в убийстве второй степени, за которое предусмотрено наказание до 40 лет лишения свободы. Согласно американскому законодательству, обвиняемая считается невиновной до тех пор, пока её вина не будет доказана в суде.