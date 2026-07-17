Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о запуске программы, которая позволит жителям штата получить скидку до 3,500 долларов при покупке первого нового электромобиля или 1,750 долларов при покупке подержанного. Программа начнет действовать позже этим летом.

На ее реализацию штат выделил 135 миллионов долларов, еще столько же внесут 13 автопроизводителей, включая Tesla, Ford, General Motors, Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Rivian, Subaru, Volvo, Mitsubishi и Lucid. Общий объем финансирования составит 270 миллионов долларов.

Программа стала ответом Калифорнии на отмену федеральных льгот для покупателей электромобилей. Ранее администрация президента Дональда Трампа отменила аналогичную федеральную программу, предусматривавшую налоговые кредиты для покупателей электромобилей, заявив о необходимости пересмотра политики поддержки экологичного транспорта.

По словам Ньюсома, Калифорния продолжит инвестировать в развитие рынка электромобилей и снижение расходов для жителей штата.