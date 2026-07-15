Посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит с должности на фоне коррупционного расследования

Посол Украины в США Ольга Стефанишина покидает свой пост в Вашингтоне на фоне расследования, связанного с приобретением ее семьей квартиры в Киеве по цене, которая, по версии следствия, была значительно ниже рыночной.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, именно это расследование могло стать одной из причин ее ухода с дипломатической должности. Ранее Стефанишина заявила о завершении дипломатической службы по личным обстоятельствам.

По данным СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) изучает обстоятельства покупки недвижимости. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что Стефанишиной может быть объявлено новое подозрение в рамках антикоррупционного расследования.

Кроме того, Стефанишина уже фигурирует в другом коррупционном деле, связанном с предполагаемым хищением международной помощи. Это дело рассматривается Высшим антикоррупционным судом Украины.

Сама Стефанишина официально не признана виновной, а окончательное решение по возможным обвинениям должны принять украинские правоохранительные и судебные органы.

Стоит отметить, что Стефанишина занимала пост посла Украины в США всего около года, сменив на этой должности Оксану Маркарову. В отношении бывшего министра финансов Украины и экс-посла также звучали обвинения и претензии, в основном связанные со скандалом вокруг банкротства «Актив-банка» и вопросами к ее электронным декларациям. В 2019 году журналисты программы «Схемы» (Радио Свобода) сообщали о возможном выводе активов банка перед банкротством, однако Маркарова отвергала обвинения, называя их манипуляцией фактами. Также Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявляло возможные нарушения в ее декларации за 2017 год, связанные с оценкой имущества, доходами и денежными средствами. При этом официальных судебных приговоров, подтверждающих коррупционную деятельность Оксаны Маркаровой, вынесено не было. Ее сторонники заявляли, что все сделки проводились открыто и в соответствии с законодательством.