Осуждённый растлитель малолетних экстрадирован из Украины в США после 32 лет в бегах

Daniel George Brewster

Житель Аризоны, более 32 лет скрывавшийся от правосудия после того, как не явился на оглашение приговора по делу о 15 эпизодах растления малолетних, предстанет перед судом в США. Дэниел Джордж Брюстер, которому сейчас 67 лет, был арестован в Украине в июне 2025 года по запросу американских властей и 2 апреля экстрадирован в Аризону, где против него было возбуждено уголовное дело ещё в начале 1990-х годов.

В 1980-х годах жена Брюстера управляла детским садом в Тусоне. В ноябре 1992 года суд заочно признал его виновным по семи эпизодам сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего младше 15 лет, одному эпизоду покушения на подобные действия и семи эпизодам растления малолетних. Однако к моменту оглашения приговора обвиняемый уже скрылся, и на его арест был выдан ордер.

Розыск Брюстера продолжался более трёх десятилетий. В 1995 году информацию о нём распространили в передаче America’s Most Wanted, а в марте 2020 года — в программе In Pursuit with John Walsh. В ноябре 2015 года Служба маршалов США возобновила работу по этому давнему делу и начала розыск в глобальном масштабе. Следствие установило, что беглец выехал в Мексику, возможно, получив паспорт на чужое имя, а затем перемещался между несколькими странами — Танзанией, Новой Зеландией, Австралией и Канадой. В марте 2025 года стало известно, что Брюстер обосновался в Украине.

Сообащается, что Служба маршалов США координировала действия с украинскими правоохранительными органами, а Управление международных отношений Министерства юстиции США взаимодействовало с правительством Украины по вопросу ареста и экстрадиции.

«Поимка Брюстера — свидетельство исключительных усилий целеустремлённых сотрудников правоохранительных органов и того, чего можно достичь, когда местные, федеральные и международные ведомства работают сообща ради общей цели», — заявил маршал США по округу Аризона Ван Бэйлесс.

Прокурор округа Пима Лора Коновер отметила, что жертвы наконец могут получить облегчение, зная, что Брюстер больше не сможет причинить вред детям. По её словам, обвиняемому грозит от 155 до 281 года лишения свободы.

