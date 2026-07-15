На пляже Васага-Бич (провинция Онтарио, Канада) трагически погиб 43-летний уроженец Украины Виталий Милян.

Photo: GoFundMe

По данным полиции, мужчину извлекли из воды сотрудники парка Онтарио утром 12 июля. На момент спасения он не подавал признаков жизни. Спасатели немедленно приступили к сердечно-легочной реанимации и использовали дефибриллятор. Позже к ним присоединились пожарные Васага-Бич и сотрудники скорой помощи округа Симко.

Пострадавшего доставили в больницу Collingwood General and Marine Hospital, где врачи констатировали его смерть. Причины трагедии официально не раскрываются.

По информации семьи, погибшим оказался Виталий Милян — уроженец села Присовцы Зборовского района Тернопольской области Украины. Ему было 43 года. У него остались жена Наталья и 16-летняя дочь Виктория.

Друзья семьи организовали сбор средств на похороны. В обращении говорится, что Виталия вспоминают как доброго, искреннего, отзывчивого и жизнерадостного человека, который всегда был готов прийти на помощь другим. Собранные средства будут переданы супруге погибшего для покрытия расходов на похороны и других связанных с трагедией затрат.