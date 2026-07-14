Э. Джин Кэрролл получила более $5,6 млн по делу против Дональда Трампа

Писательница Э. Джин Кэрролл получила более 5,6 миллиона долларов, присужденных ей судом по делу против президента США Дональда Трампа о сексуальном насилии и клевете.

В 2023 году федеральное жюри в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за сексуальное насилие и последующие клеветнические заявления в адрес Кэрролл. Суд обязал его выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

Согласно судебным документам, выплата была произведена спустя несколько лет после вынесения решения. Деньги были получены после завершения судебных процедур, связанных с исполнением решения суда.

Трамп отрицал обвинения Кэрролл и заявлял, что судебное разбирательство носит политический характер. Его представители продолжали оспаривать выводы суда.

Дело Кэрролл стало одним из наиболее громких гражданских процессов против бывшего и нынешнего президента США.