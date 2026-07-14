Российский космический корабль «Союз МС-29» успешно стартовал с космодрома Байконур в Казахстане, доставив на Международную космическую станцию (МКС) новый международный экипаж.

Запуск состоялся 14 июля с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Миссия стала очередным примером сотрудничества между Россией и США в рамках программы МКС, несмотря на политические разногласия между двумя странами.

В рамках действующей программы перекрестных полетов российские и американские астронавты продолжают совместные миссии на станции. По имеющимся данным, сотрудничество в рамках МКС будет продолжаться до завершения эксплуатации станции, запланированного на конец десятилетия.

МКС остается одним из немногих крупных международных проектов, в котором Россия и США продолжают тесно взаимодействовать в научной и космической сферах.