В Дэйни-Бич (Флорида) за рулём BMW при столкновении со смертельным исходом задержан 38-летний уроженец бывшего СССР

Photo: Local10

В округе Бровард, штат Флорида, по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшем гибель двух человек, задержан 38-летний Владимир Мушенко. Инцидент произошёл вечером 4 июля на бульваре Дэйни-Бич.

По данным следователей отдела дорожно-транспортных происшествий Департамента шерифа округа Бровард, Мушенко находился за рулём белого BMW и двигался с превышением скорости, когда наехал на бордюр, попытался выровнять автомобиль, но потерял управление. Машину развернуло боком, и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mercedes-Benz, в котором находились четверо человек, включая двоих детей. Пострадавших доставили в местную больницу с травмами, не угрожающими жизни.

В машине Мушенко находились ещё трое пассажиров, сообщает Local10. Двое из них погибли: Олексий Максимов скончался на месте происшествия, Саид Ахмедов — позднее в больнице. Третий пассажир выжил и, по данным следствия, подтвердил сотрудникам полиции, что за рулём находился Мушенко.

В протоколе задержания сотрудник полиции отметил у Мушенко признаки опьянения. Согласно материалам дела, уровень алкоголя в крови задержанного составил 0,197 промилле — почти в два с половиной раза выше допустимой нормы.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде, Мушенко предъявлены обвинения по 22 пунктам, включая два эпизода непредумышленного убийства в состоянии опьянения, два эпизода наезда со смертельным исходом, а также причинение телесных повреждений и повреждение имущества в состоянии опьянения и при опасном вождении.

Суд округа принял решение об освобождении Мушенко под залог по большинству эпизодов — от 5 до 25 тысяч долларов по каждому. Среди условий освобождения — электронный браслет GPS-слежения, дистанционный алкотестер, запрет на употребление алкоголя и наркотиков с обязательным тестированием дважды в неделю, запрет управлять транспортными средствами, запрет покидать округ Бровард без разрешения суда и сдача паспорта. По информации местного телеканала, Мушенко является выходцем из РФ.

Прокуратура округа Бровард ходатайствовала о заключении Мушенко под стражу до суда, ссылаясь на тяжесть предъявленных обвинений.

Мушенко считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.