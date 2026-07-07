В Орегоне спасли 4-летнюю девочку, пропавшую в День независимости
Четырехлетнюю девочку нашли живой после того, как она потерялась 4 июля в парке Cape Lookout State Park.
По данным Netarts-Oceanside Fire District, ребенка обнаружили примерно в пяти милях к северу от места исчезновения — на косе Netarts Bay Spit.
В поисковой операции участвовали рейнджеры парков штата, спасательные команды Netarts-Oceanside Fire District, дроны, шериф округа Тилламук, поисково-спасательная служба округа, United States Coast Guard, полиция штата Орегон и медики скорой помощи.
Спасателям также пришлось преодолеть языковой барьер: семья девочки в основном говорит на русском языке.
Ребенка нашли в состоянии переохлаждения и обезвоживания и доставили в больницу. По данным спасателей, ее состояние оценивается как стабильное.
В пожарном округе назвали операцию «чудом 4 июля».