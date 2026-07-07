Трамп заявил о возможном скором завершении войны и встретится с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл во вторник на саммит НАТО в Анкаре, заявив, что война в Украине может приближаться к завершению.

Выступая вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трамп сообщил, что в последние дни провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я думаю, что они оба хотят заключить сделку», — заявил Трамп. На вопрос, изменилась ли готовность Путина к уступкам, он ответил: «Ничего не изменилось». При этом президент США добавил: «Я просто не хочу, чтобы люди продолжали погибать».

Во время двухдневного саммита Трамп должен провести личную встречу с Зеленским.

Заявления американского президента прозвучали на фоне новых российских ударов по Киеву. По данным украинских властей, в результате атаки на прошлой неделе погибли 30 человек — это один из самых смертоносных ударов по украинской столице с начала войны. Еще один массированный обстрел в понедельник унес жизни как минимум 15 человек в Киеве, несколько человек погибли в Киевской области, десятки получили ранения.

Украина заявила, что силы противовоздушной обороны смогли перехватить беспилотники и крылатые ракеты, однако не смогли остановить баллистические ракеты из-за нехватки современных ракет-перехватчиков.