В ночь на 6 июля Россия провела очередную масштабную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Одним из главных направлений удара стал Киев, где, по данным украинских властей, погибли более десяти человек, десятки получили ранения.

По информации Воздушных сил Украины, российские войска применили 68 ракет различных типов и 351 ударный беспилотник. Украинская ПВО сбила значительную часть крылатых ракет и дронов, однако ни одну из 29 баллистических ракет перехватить не удалось, что привело к серьезным разрушениям в столице и Киевской области.

Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и автомобили, спасатели продолжают разбирать завалы и эвакуировать жителей. Также сообщается о разрушениях в городе Вишневое под Киевом.

Одновременно удары были нанесены и по другим регионам Украины. По данным местных властей, в результате атак есть погибшие и раненые.

Минобороны России заявило, что массированный удар стал ответом на недавние атаки Украины по российской территории. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможности новых масштабных обстрелов и призвал союзников ускорить поставки систем противовоздушной обороны.