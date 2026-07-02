В Калифорнии вступил в силу закон, обязывающий школы обеспечить наличие гендерно-нейтральных туалетов

В 2023 г. губернатор Калифорнии подписал закон SB 760, который вносит изменения в правила эксплуатации школьных санитарных помещений и вводит новые требования к инфраструктуре школ по всему штату.

Согласно документу, к 1 июля 2026 года каждое учебное заведение, где обучаются школьники с 1 по 12 класс, обязано обеспечить как минимум один туалет общего (all-gender) пользования для учащихся. Такие помещения должны быть обозначены соответствующей табличкой, быть свободно доступными, не запертыми и соответствовать требованиям безопасности и строительных норм штата.

Закон также разрешает школам временно закрывать туалеты только в строго определённых случаях — при документально подтверждённых угрозах безопасности учеников, непосредственной опасности или необходимости ремонта.

Отдельно подчёркивается, что использование гендерно-нейтральных туалетов является добровольным для учащихся и не может быть обязательным.

Также новые требования будут учитываться при подаче заявок на финансирование модернизации школьной инфраструктуры в рамках программы государственного финансирования школьных объектов.

По словам авторов инициативы, закон направлен на создание более инклюзивной образовательной среды и обеспечение доступа к санитарным условиям для всех учащихся вне зависимости от гендерной идентичности.