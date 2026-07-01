Согласно сообщению полиции, подозреваемый в серии краж дорогостоящих посылок FedEx в Южной Флориде заявил следователям, что участвовал в этом по объявлению о «работе курьером», которое нашёл в групповом чате Телеграма, предназначенном для «русских в Америке».

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Полиция города Дорал (штат Флорида) сообщила о задержании 43-летнего Владимира Кудякова, которому предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая кражу в крупном размере, организованное мошенничество, хранение похищенного имущества и изготовление поддельных документов.

Обстоятельства дела

Как установило следствие, в мае 2026 года в полицию обратился Хорхе Лохано, сообщивший о пропаже посылки. Мужчина заказал у компании из Нью-Гэмпшира золотые часы Rolex Day-Date стоимостью 53 500 долларов, которые должны были поступить в пункт выдачи FedEx в Дорале. Однако, явившись за заказом, потерпевший узнал, что накануне посылку уже получил неизвестный мужчина, предъявивший сотруднику пункта выдачи водительское удостоверение штата Флорида с личными данными заявителя.

Свидетель — сотрудник FedEx — впоследствии подтвердил, что документ выглядел подлинным, а данные, введённые в систему, совпадали с информацией о посылке. Изучив записи камер видеонаблюдения, следователи применили технологию распознавания лиц и предварительно установили личность подозреваемого. Позже свидетель официально опознал его в ходе процедуры предъявления фотографий для идентификации.

Дополнительные улики были получены благодаря системе автоматического распознавания номерных знаков: автомобиль, зарегистрированный на супругу подозреваемого, был зафиксирован недалеко от места преступления за несколько минут до кражи.

Повторная попытка и задержание

20 мая сотрудники службы безопасности FedEx опознали подозреваемого при попытке получить ещё одну посылку по чужому имени — на этот раз в пункте выдачи в Майами. Мужчину задержали на месте. При обыске автомобиля и личных вещей были обнаружены похищенная посылка, принтер, плёнка для изготовления пластиковых карт и восемь поддельных водительских удостоверений штата Флорида.

По данным протокола, задержанный признался, что нашёл предложение о “работе по доставке посылок” в Telegram-чате, ориентированном на русскоязычную аудиторию в США. По его словам, организаторы схемы присылали ему данные жертв — номер отслеживания, имя и адрес, — а он изготавливал поддельные документы, забирал посылки в пунктах выдачи и пересылал их по указанным адресам. Мужчина признался, что успел выполнить таким образом 4–5 “заказов”, включая кражу часов Rolex.

Судебное производство

Суд установил залог в размере 2 500 долларов, который был внесён в тот же день. В настоящее время обвиняемый находится не под стражей — он был освобождён под надзор. Согласно материалам дела, защита требует полного раскрытия доказательств по статьям обвинения и настаивает на рассмотрении дела судом присяжных.

Ранее сообщалось о похожей схеме: во Флориде была арестована подозреваемая по делу о серии краж золотых слитков — 34-летняя Вероника Николаевна Митина.