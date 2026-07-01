В США предъявлены обвинения восьми участникам международной группировки, похитившей грузов на $10 млн. Среди обвиняемых – выходцы из России, Армении и Украины

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения восьми предполагаемым участникам международной преступной сети, занимавшейся хищением коммерческих грузов по всей территории США. По данным следствия, с марта 2023 года группировка похитила товаров как минимум на $10 млн.

Среди обвиняемых — Ваган Гулян (37 лет) из Глендейла (Калифорния), Жирайр Гумруян (36) из Нортриджа (Калифорния), Севак Кочарян (37) из Бруклина (Нью-Йорк), Араик Сетракян (36) из Лос-Анджелеса, Виталий Кошелан (56) из Дания-Бич (Флорида), Аркадий Пастин из Бруклина, Джашанприт Сингх (29) из Оклина (Нью-Джерси) и Эдгар Бежанян (46) из Еревана (Армения). Последний пока остается в розыске.

Несколько фигурантов были задержаны в разных штатах: трое — в Калифорнии, один — во Флориде, один — в Пенсильвании, один — в Нью-Йорке. Еще один обвиняемый уже находился под стражей по другому уголовному делу.

По версии прокуратуры и ФБР, обвиняемые входили в хорошо организованную международную сеть, которая специализировалась на хищении грузов у коммерческих перевозчиков. Преступники похищали дорогостоящие товары, включая электронику, алкоголь, мясо, рыбу, яйца, одежду, косметическую продукцию и оборудование для майнинга криптовалют.

Следствие утверждает, что злоумышленники использовали схему с поддельными транспортными компаниями. Представляясь законными перевозчиками или сотрудниками логистических фирм, они получали заказы на перевозку грузов. После этого грузовики перенаправлялись по поддельным документам, менялись адреса доставки, а GPS-трекеры снимались, чтобы скрыть местонахождение груза. Затем похищенные товары разгружались и продавались через посредников на черном рынке.

По данным прокуратуры, деятельность группировки координировалась диспетчером, находившимся за пределами США, а в стране действовали водители, организаторы и другие участники схемы.

Всем восьми обвиняемым предъявлено обвинение в сговоре с целью транспортировки и хранения похищенного имущества. Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, Севаку Кочаряну отдельно предъявлено обвинение в сговоре с целью вымогательства по другому уголовному делу. По этой статье ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Прокуратура напоминает, что предъявленные обвинения являются лишь утверждениями следствия. Все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.