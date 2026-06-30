Полиция города Дорал (штат Флорида) арестовала 34-летнюю Веронику Николаевну Митину, которую следствие считает участницей организованной схемы по хищению дорогостоящих посылок у служб доставки. По версии полиции, один из эпизодов связан с кражей двух золотых слитков общей стоимостью около 70 тысяч долларов.

Photo: miamidade.gov

По материалам дела, в октябре 2025 года водитель FedEx передал две посылки женщине, подъехавшей на темном Lexus. Она представилась получателем, предъявила электронное удостоверение личности на телефоне и расписалась за получение. Настоящий владелец посылок позже сообщил, что ожидал доставку двух золотых слитков весом по 10 унций каждый.

Во время расследования детективы установили, что аналогичные преступления происходили и ранее. Используя камеры видеонаблюдения и систему распознавания автомобильных номеров, следователи вышли на автомобиль, зарегистрированный на Веронику Митину.

24 июня 2026 года женщину вызвали на допрос. По данным полиции, она призналась по другому расследованию, рассказав, что получала задания по перехвату посылок через группу в Telegram. Однако причастность к краже золотых слитков она отрицала. Несмотря на это, водитель FedEx впоследствии опознал ее во время официальной процедуры предъявления фотографий.

Всего против Митиной возбуждены три уголовных дела. Ей предъявлены обвинения в крупной краже, организованном мошенничестве, незаконном использовании электронных средств связи и сбыте похищенного имущества. Общая сумма залога составляет 47 500 долларов.

На момент публикации обвинения являются лишь версией следствия. В соответствии с законодательством США, Вероника Митина считается невиновной до тех пор, пока ее вина не будет доказана в суде.