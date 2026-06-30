Верховный суд США отказался пересматривать дело Э. Джин Кэрролл против Дональда Трампа

Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию президента Дональда Трампа по гражданскому делу писательницы Э. Джин Кэрролл. Таким образом, в силе остается решение присяжных, обязавшее Трампа выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов.

В 2023 году федеральное жюри пришло к выводу, что Трамп несет гражданскую ответственность за сексуальное насилие в отношении Кэрролл в середине 1990-х годов, а также за клевету после того, как он публично отрицал ее обвинения. При этом речь идет о гражданском, а не уголовном деле.

Трамп добивался пересмотра решения, однако Верховный суд без объяснения причин отказался принимать дело к рассмотрению. Это означает, что вынесенный ранее вердикт остается окончательным, а президент обязан выплатить присужденную компенсацию.

Это уже второй крупный судебный проигрыш Трампа по искам Э. Джин Кэрролл. Ранее другой суд обязал его выплатить ей еще 83,3 миллиона долларов по отдельному делу о клевете за высказывания, сделанные после первого судебного процесса.

Трамп продолжает отрицать обвинения, называя их политически мотивированными. В свою очередь, адвокаты Кэрролл заявили, что решение Верховного суда ставит точку в попытках оспорить вердикт по делу о компенсации в размере 5 миллионов долларов.