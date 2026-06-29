Крупное урегулирование и волна кризиса в католической архиепархии Сан-Франциско: выплаты почти $400 млн и закрытие школ

Архиепархия Сан-Франциско оказалась в центре сразу нескольких резонансных событий, связанных с финансовыми и институциональными трудностями.

По данным адвокатов пострадавших, Archdiocese of San Francisco согласилась выплатить около 395 миллионов долларов в рамках мирового соглашения по примерно 530 искам, поданным людьми, заявляющими о сексуальном насилии со стороны представителей духовенства. Это одно из крупнейших подобных урегулирований в истории католической церкви США.

Параллельно с этим архиепархия столкнулась с кризисом в системе католического образования. В Сан-Франциско была неожиданно закрыта школа с 138-летней историей — решение объяснили финансовыми трудностями. Родителям сообщили всего за несколько недель до начала учебного года, что им необходимо срочно искать альтернативные варианты обучения для детей. Речь идёт о специализированной школе, работавшей с детьми с особыми образовательными потребностями, где соотношение преподавателей и учеников составляло примерно 4 к 1.

Также ранее сообщалось о более широкой тенденции сокращения присутствия католической церкви в регионе: в соседней епархии Окленда было объявлено о закрытии 13 приходов на фоне финансовых проблем и снижения числа прихожан.

Эксперты отмечают, что сочетание судебных выплат, падения доходов и демографических изменений создаёт серьёзное давление на католические структуры в районе Сан-Франциско.