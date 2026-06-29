Столкновения на Trans March в Сан-Франциско: аресты и обвинения в адрес полиции

Photo: Ruslan Gurzhiy/SlavicSac

В Сан-Франциско во время ежегодного мероприятия San Francisco Trans March произошли столкновения между участниками акции и полицией, в результате которых были задержаны несколько человек, а также пострадали сотрудники правоохранительных органов.

По данным местных СМИ, изначально марш проходил как мирное шествие в поддержку трансгендерного сообщества, однако ближе к завершению мероприятия ситуация обострилась: в отдельных районах города фиксировались конфликты, повреждение имущества и столкновения с полицией. В ответ правоохранительные органы усилили присутствие и начали задержания.

Среди задержанных оказались участники акции, которых полиция обвинила в участии в беспорядках и актах вандализма. В результате были арестованы от нескольких человек до примерно 20 участников, в зависимости от источника. Также сообщается о пострадавших полицейских.

Почему возник конфликт с полицией

По сообщениям участников и наблюдателей, напряжение на подобных маршах часто связано с давними претензиями части ЛГБТ-активистов к полиции. Основные причины конфликта включают обвинения в чрезмерном применении силы на предыдущих протестах и прайд-мероприятиях, недоверие к правоохранительным органам из-за исторических случаев дискриминации ЛГБТ-сообщества, споры вокруг присутствия полиции на ЛГБТ-мероприятиях, а также участие отдельных протестных групп, которые используют массовые акции для конфронтации с властями.

В то же время полиция заявляет, что вмешательство было необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации и обеспечения общественной безопасности после сообщений о вандализме и нападениях на сотрудников.

Среди политиков, комментировавших ситуацию, был сенатор штата Калифорния Скотт Винер, который заявил о давлении на участников мероприятия.

Организаторы и городские службы продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего и оценивают действия всех сторон.