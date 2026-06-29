В США раскрыта крупнейшая в истории схема мошенничества в сфере здравоохранения на $10,6 млрд: обвинены 11 человек

Федеральные власти США предъявили обвинения 11 фигурантам в рамках дела о масштабной международной схеме мошенничества в сфере здравоохранения, которую Министерство юстиции назвало крупнейшей по сумме предполагаемого ущерба в своей истории.

Всего по делу проходят 15 обвиняемых, включая двух фармацевтов. Основной эпизод расследования, получивший название Operation Gold Rush, касается группы из 11 человек, которых прокуратура Восточного округа Нью-Йорка обвиняет в участии в транснациональной преступной организации, действовавшей из России, стран Балтии и других государств.

Имена обвиняемых по делу Operation Gold Rush

Согласно материалам прокуратуры, обвинения предъявлены следующим 11 фигурантам:

Имам Нахматуллаев (Imam Nakhmatullaev), 24 года, Россия

Свястослав Яковлев (Svjatoslav Jakovlev), 29 лет, Эстония / Нью-Йорк

Эрик Юргенс (Eric Juergens), 29 лет, Эстония / Бруклин

Ян Юргенс (Jaan Juergens), 32 года, Эстония / Бруклин

Илья Кaрунас (Ilja Karunas), 26 лет, Эстония

Юрий Кaрунас (Juri Karunas), 27 лет, Эстония / Бруклин

Джейсон Онофриенко (Jason Onoufrienko), 24 года, Флорида

Ренек Тику (Renek Tiku), 34 года, Эстония / Бруклин

Владислав Тураскин (Vladislav Turaskin), 29 лет, Эстония / Бруклин

Кевин Вальданс (Kevin Valdhans), 27 лет, Чехия

Вячеслав Зоголев (Vjatseslav Zogolev), 33 года, Эстония

По данным следствия, часть обвиняемых уже была арестована в Эстонии, а остальные находятся за пределами США и разыскиваются для экстрадиции.

Суть схемы

По версии прокуратуры, участники преступной группы создали разветвлённую сеть подставных компаний, которые занимались подачей ложных заявок в государственные программы Medicare и Medicaid.

Через эти структуры в систему здравоохранения США подавались счета за дорогостоящее медицинское оборудование — включая катетеры, тест-системы и другое оборудование для пациентов, которое фактически не заказывалось и не поставлялось.

Общая сумма фиктивных заявок, по оценкам следствия, превысила 10,6 миллиарда долларов, при этом часть средств была фактически выплачена страховыми программами до выявления схемы.

Как отмывались деньги

Следствие утверждает, что полученные средства выводились через сеть подставных компаний и банковских счетов в разных странах, включая государства Европы и Азии. Для сокрытия происхождения средств использовались офшорные структуры и криптовалютные транзакции.

По данным Минюста, в рамках дела уже конфисковано около 27,7 миллиона долларов предполагаемых преступных доходов.

Обвинения

Фигурантам предъявлены обвинения в:

сговоре с целью мошенничества в сфере здравоохранения

электронном мошенничестве

отмывании денежных средств

участии в транснациональной преступной организации

В случае признания вины обвиняемым грозят длительные сроки лишения свободы и конфискация активов.

Презумпция невиновности

В прокуратуре подчеркнули, что все обвинения являются предварительными, а каждый из фигурантов считается невиновным до вынесения приговора суда.