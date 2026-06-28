Соучастница мошенничества с пожертвованиями для украинских спасателей получила четыре месяца тюрьмы

Федеральный суд в штате Юта вынес приговор 31-летней Карли Элизабет Уинтерс — соучастнице схемы по хищению почти 592 тысяч долларов, предназначенных для закупки защитного снаряжения украинским спасателям.

Как стало известно «Славянскому Сакраменто», суд приговорил Уинтерс к четырем месяцам лишения свободы. После освобождения она будет находиться под надзором в течение трех лет и обязана совместно с главным фигурантом дела, Джоном Эрлом Дональдсоном, возместить ущерб в размере 591,932 доллара.

Ранее Дональдсон был приговорен к двум годам федеральной тюрьмы. По данным следствия, он выдавал свою компанию Urban Armz LLC за лицензированного поставщика оружия и военного снаряжения, принимал заказы на поставку бронежилетов, приборов ночного видения и другого оборудования для украинских служб экстренного реагирования, однако вместо выполнения контрактов тратил полученные деньги на личные нужды.

Следствие установило, что в декабре 2021 года один из клиентов перевел компании 90 тысяч долларов за 300 тысяч патронов, которые так и не были поставлены. После начала полномасштабной войны России против Украины в марте 2022 года благотворительная организация украинской диаспоры и компания из Детройта перечислили Urban Armz более 517 тысяч долларов на закупку бронежилетов и другого защитного оборудования для украинских полицейских, медиков и пожарных, работающих в зоне боевых действий.

В июне 2022 года еще одна некоммерческая организация оплатила поставку приборов ночного видения, тепловизоров и другого оборудования для украинских спасателей. Однако товары так и не были отправлены, а деньги, по данным прокуратуры, Дональдсон и Уинтерс использовали на вечеринки, покупки, оплату кредитных карт и другие личные расходы.

Общий ущерб от мошеннической схемы составил 591,932 доллара. Потерпевшими признаны четыре организации и частные лица.

Помимо тюремного срока, суд обязал Уинтерс соблюдать ряд строгих условий после освобождения, включая ограничения на открытие банковских счетов, ведение бизнеса, получение кредитов и управление компаниями без разрешения службы пробации.

«Подсудимые наживались на пожертвованиях, предназначенных для помощи людям, работающим в условиях войны. Хищение благотворительных средств в подобных обстоятельствах является особенно циничным преступлением», — ранее заявила федеральный прокурор Мелисса Холёк.