Выборы 2026: “Президент Соединенных Штатов не обладает никакими полномочиями регулировать выборы”

По мере приближения выборов 2026 года вопросы избирательных прав и доступности участия в голосовании вновь оказываются в центре общенациональной дискуссии. Новые судебные иски, предлагаемые требования к удостоверению личности избирателя и изменения в организации избирательного процесса меняют ситуацию с голосованием по всей стране, порождая вопросы о том, кто имеет право голоса, как именно подаются бюллетени и будут ли учтены все голоса избирателей, имеющих на это право.

Сторонники этих мер утверждают, что они укрепляют честность выборов и повышают доверие общества к избирательной системе. Однако организации по защите гражданских прав предупреждают, что некоторые предложения могут создать новые препятствия для законных избирателей, особенно для цветных сообществ, пожилых людей, жителей сельских районов, американцев с низкими доходами, людей с инвалидностью и тех, кто голосует впервые.

На еженедельном брифинге American Community Media 26 июня приглашенные спикеры обсудили изменения в сфере избирательных прав и доступности голосования, а также вызовы, стоящие перед американской демократией в преддверии важных промежуточных выборов, которые пройдут в этом году.

Полномочия президента и местных властей и дезинформация

“На кону — контроль над Палатой представителей и Сенатом, а также множество важнейших выборов на уровне штатов и местных органов власти,” — сказал Томас Саенс, президент и главный юрисконсульт организации Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF). Он считает, что предстоящие выборы “могут стать самыми важными выборами, с которыми когда-либо сталкивалась наша страна”.

“Традиционно промежуточные выборы характеризуются более низкой явкой по сравнению с президентскими. Но в этом году ситуация должна измениться. Необходимо значительно более активное участие граждан, особенно учитывая то, о чем я сейчас буду говорить, — о многочисленных попытках лишить цветных избирателей возможности полноценно участвовать в выборах,” — подчеркнул он.

“Сегодня мы наблюдаем две основные категории проблем в сфере избирательного права. Первая получила особенно широкое внимание после недавнего решения Верховного суда по делу Callais v. Louisiana. Решение существенно изменило критерии рассмотрения исков по Закону об избирательных правах (Voting Rights Act), касающихся формирования избирательных округов. Речь идет исключительно о создании округов для выборов в Конгресс, законодательные собрания штатов, школьные советы, городские советы и другие органы власти. То есть о том, какие именно избирательные округа будут представлены в бюллетенях. Это не влияет непосредственно на способность отдельного человека проголосовать, однако последствия могут быть весьма серьезными,” — пояснил Саенс.

По его словам, после решения по делу Callais v. Louisiana, принятого большинством судей Верховного суда со счетом 6 против 3, стало значительно сложнее добиваться создания округов, где представители расовых и этнических меньшинств составляют большинство населения.

“В результате уже через несколько недель после вынесения решения несколько южных штатов начали в последний момент перекраивать границы своих округов, в некоторых случаях праймериз уже шли полным ходом. Люди уже начали голосовать по почте. Тем не менее Верховный суд разрешил изменить границы округов буквально в последний момент. Теперь первичные выборы будут проходить уже по новым картам. Практический результат заключается в ликвидации ряда округов, где большинство составляли афроамериканские избиратели,” — подчеркнул он, предупредив, что это означает, что, “если только не произойдет беспрецедентный всплеск явки среди цветных избирателей, некоторые действующие чернокожие члены Конгресса могут потерять свои места уже в ноябре”.

“Это чрезвычайно важная проблема, она не лишает отдельных граждан права голосовать, но теперь они могут оказаться в таком округе, где кандидату, которого поддерживает их сообщество, станет практически невозможно победить. Именно таков эффект ликвидации округов с большинством афроамериканского населения. Для чернокожего сообщества это означает, что избрание кандидата, отражающего интересы этого сообщества, становится значительно сложнее,” — заявил Саенс. “Тем не менее главный вывод остается неизменным: люди должны продолжать голосовать. Любое изменение границ округов способно привести к неожиданным результатам.”

“Вторая проблема — это попытки ограничить право на регистрацию, право проголосовать и право на то, чтобы поданный голос был засчитан. Часть подобных инициатив исходит с федерального уровня, но прежде всего хочу совершенно ясно подчеркнуть: президент Соединенных Штатов не обладает никакими полномочиями регулировать выборы. Никакими,” — заявил Саенс.

“Вы слышали об исполнительных указах Дональда Трампа, но без принятия соответствующего закона Конгрессом эти указы не имеют юридической силы, поскольку Конституция США не предоставляет президенту полномочий регулировать проведение выборов. Именно поэтому Дональд Трамп сейчас так активно добивается принятия федерального законодательства, которое предусматривало бы обязательное предъявление удостоверения личности избирателями, ограничение голосования по почте и другие подобные меры. Для этого необходимо решение Конгресса — согласно Конституции США именно Конгресс регулирует федеральные выборы,” — подчеркнул Саенс.

“Даже законопроект SAVE Act формально распространялся бы только на федеральные выборы. Проблема заключается в том, что практически во всех штатах федеральные, региональные и местные выборы проходят одновременно. Невозможно проводить одни и те же выборы по двум разным наборам правил — это было бы чрезвычайно дорого и практически невыполнимо. Поэтому если Конгресс примет подобный закон, его последствия фактически затронут все выборы, проходящие одновременно с федеральными. Главная же опасность сегодня исходит не от федеральной власти, а от законодательства штатов и действий местных органов, отвечающих за проведение выборов,” — предупредил он.

“Несмотря на то, что несколько лет назад Верховный суд своим решением по делу Brnovich Vs Democratic National Committee осложнил возможность оспаривать подобные ограничения на основании Закона об избирательных правах, этот закон продолжает действовать и по-прежнему позволяет оспаривать законодательные инициативы штатов и местных органов власти, если они необоснованно ограничивают право цветных избирателей участвовать в выборах. Также существуют и другие конституционные и законодательные основания для судебного оспаривания подобных ограничений.

Например, если штат вводит обязательное предъявление удостоверения личности, но при этом определяет перечень допустимых документов таким образом, что значительная часть представителей цветных сообществ фактически не может получить необходимое удостоверение, подобная мера может быть успешно оспорена в суде.

Некоторые такие судебные процессы уже идут, однако суды работают медленно. Поэтому сейчас особенно важно, чтобы все избиратели заранее знали, какие именно требования действуют в их штате — люди должны за несколько месяцев понимать, понадобится ли им определенный документ для голосования: будь то водительское удостоверение, удостоверение личности, выдаваемое DMV, или какой-либо другой документ — граждане должны узнать об этом заранее, чтобы успеть его получить до ноябрьских выборов,” — рассказал Саенс.

“MALDEF и другие организации публикуют в интернете информацию по каждому штату о том, что именно требуется для участия в выборах: регистрация за определенное количество дней до голосования, предъявление удостоверения личности и другие требования. Наша задача — сделать так, чтобы как можно больше граждан были полностью информированы и смогли принять участие в ноябрьских выборах. Когда наступит день выборов, нам также придется противостоять попыткам снизить явку посредством распространения ложной информации и дезинформации. Мы уже сталкивались с сообщениями, содержащими ложные сведения о дате выборов, месте голосования или необходимых документах. Распространялись утверждения, будто голосовать могут только определенные группы населения или что отдельные категории людей имеют право голосовать только на конкретных участках. Появлялась и ложная информация о местонахождении самих избирательных участков,” — Саенс рассказал о том, с чем его организации приходится сталкиваться в преддверии выборов. “В большинстве случаев следует доверять официальным сведениям, которые за несколько недель до выборов направляют регистраторы избирателей или окружные клерки — именно те органы, которые отвечают за организацию выборов.”

“Существует вероятность того, что некоторые должностные лица, отвечающие за проведение выборов, могут попытаться содействовать отмене реальных результатов голосования. Если они решат не учитывать определенные бюллетени или законно поданные голоса, это может изменить итог выборов — мы уже сталкивались с подобным: в 2020 году Дональд Трамп пытался оказать давление на должностных лиц в Джорджии и других штатах, добиваясь изменения результатов подсчета голосов в свою пользу. Мы должны сохранять бдительность! Подобные попытки могут возникнуть уже после дня голосования. Сейчас также продолжаются споры о том, должны ли бюллетени, отправленные по почте, обязательно поступить до дня выборов или, как это пока разрешено в ряде штатов, они могут быть получены и подсчитаны спустя несколько дней после голосования,” — подчеркнул юрист.

Саенс назвал несколько организаций, играющих наиболее важную роль в защите избирательных прав. Уже более десяти лет существует коалиция национальных неправительственных организаций, занимающихся защитой избирательных прав различных расовых и этнических сообществ, в которую входят, в частности:

Mexican American Legal Defense and Education Fund (MALDEF);

NAACP Legal Defense and Educational Fund;

Lawyers’ Committee for Civil Rights;

ACLU Voting Rights Project;

Native American Rights Fund;

Asian American Legal Defense and Education Fund;

Asian Americans Advancing Justice.

“Это лишь часть организаций, которые ведут судебные процессы по всей стране, защищая право граждан участвовать в выборах без дискриминации,” — отметил Саенс.

ID и подтверждение гражданства обязательны для голосования?

“Сегодня миллионы американцев рискуют потерять возможность проголосовать из-за законов об обязательном предъявлении удостоверений личности и требований документально подтверждать гражданство. Важно понимать, что это две разные категории законодательства,” — заявила Дахэ Ким, менеджер по вопросам государственной политики и адвокации в организации VoteRiders, ведущей в стране организацией, которая занимается информированием граждан о требованиях к удостоверениям личности для голосования и оказывает бесплатную помощь тем, кому необходимо получить документы для участия в выборах. Задача VoteRider — минимизировать последствия ограничительных законов об удостоверениях личности и одновременно расширить участие граждан в выборах на справедливой основе, помогая миллионам потенциальных избирателей.

“Обе они потенциально могут лишить миллионы граждан США возможности участвовать в выборах. Мы противодействуем этой ситуации посредством работы непосредственно в местных сообществах, цифровых информационных кампаний, образовательных программ, сотрудничества с партнерскими организациями и законодательной деятельности как на уровне штатов, так и на федеральном уровне,” — рассказала Ким. “За последние годы мы наблюдаем настоящий всплеск принятия законов, требующих предъявления удостоверений личности.”

По ее словам, уже 38 штатов требуют предъявления того или иного документа при голосовании; каждый год появляются новые законопроекты, вводящие все более жесткие требования.

“Подобные законы создают серьезные препятствия для миллионов законных избирателей, причем многие из этих людей благополучно участвовали в выборах долгие годы. Постоянные изменения правил вызывают путаницу,” — отметила Ким. “Очень многие люди предпочитают вообще не приходить на избирательный участок, опасаясь оказаться в неловкой ситуации, получить отказ или столкнуться с давлением из-за отсутствия нужного документа.”

Исследования VoteRiders подтверждают это: почти 21 миллион американских граждан, достигших избирательного возраста, не имеют действующего водительского удостоверения. Почти 29 миллионов имеют действующее удостоверение, однако в нем указаны устаревшие имя или адрес, при этом представители цветных сообществ почти в четыре раза чаще, чем белые американцы, не имеют действительного водительского удостоверения или удостоверения личности штата.

“Одновременно с распространением законов об удостоверениях личности все чаще появляются инициативы, требующие документального подтверждения гражданства. Такие требования предлагаются как на федеральном уровне, так и в отдельных штатах. Существуют две модели подобных законов: первая предполагает, что человек уже при регистрации обязан представить документ, подтверждающий гражданство, например паспорт США или американское свидетельство о рождении, вторая предусматривает автоматическую проверку государственных баз данных,” — Ким рассказала о результатах исследования. “Если имя человека вызывает вопросы, ему предлагают представить документы, подтверждающие гражданство.”

Исследования показывают, что 21 миллион американцев не имеют быстрого доступа к таким документам, либо этих документов у них вообще нет, либо получить их оперативно невозможно. Почти 4 миллиона граждан вообще не располагают никакими документами, подтверждающими гражданство.

“Именно поэтому наша организация работает непосредственно с людьми, помогая получать необходимые документы. Наши исследования показывают, что миллионы американцев просто не смогут выполнить требования подобных законопроектов, включая широко обсуждаемый SAVE Act. Если взять для примера Калифорнию, ситуация здесь отражает общенациональную картину: почти каждый пятый житель Калифорнии из числа граждан избирательного возраста не имеет действующего водительского удостоверения с актуальными персональными данными. И представители цветных сообществ снова сталкиваются с этой проблемой значительно чаще,” — подчеркнула Ким.

По ее словам, 35% молодых избирателей в возрасте от 18 до 24 лет вообще не имеют водительских прав. Более трех миллионов совершеннолетних граждан США, проживающих в Калифорнии, столкнулись бы с трудностями, если бы от них потребовали представить такие документы. И вновь наиболее серьезно эта проблема затрагивает представителей расовых и этнических меньшинств.

“Опыт VoteRiders и законодательная работа показывают, что подобные законы являются решением проблемы, которой фактически не существует. Как уже говорил Томас Саенс, масштабное мошенничество на выборах практически отсутствует. Существующая система уже надежно гарантирует, что голосуют только граждане США. Организация VoteRiders размещает на своем сайте информацию о том, какие документы необходимы избирателям в каждом конкретном штате… Если окажется, что вам необходимо получить удостоверение личности, обращайтесь в VoteRiders – мы готовы помочь,” — Дахэ Ким призвала и всех заранее ознакомиться с требованиями своего штата. “Мы оплачиваем расходы, связанные с оформлением документов, включая транспорт до соответствующих учреждений, а также необходимые государственные сборы за получение удостоверений личности.”

Ким также рассказала, что такие штаты, как Нью-Гэмпшир, Аризона и Вайоминг уже приняли законы, требующие документального подтверждения гражданства. Аризона уже несколько лет участвует в судебных разбирательствах по поводу этих требований, и это породило значительную путаницу среди избирателей.

“Именно штаты, а не федеральное правительство, определяют, какие документы необходимы для участия в голосовании. Поэтому особенно важно следить за тем, какие изменения принимаются законодательными собраниями каждого штата,” — подчеркнула она.

Округ Шаста: правые активисты, отрицающие легитимность выборов, меняют систему их проведения

“Округ Шаста — самый север Калифорнии. И этот регион очень сильно отличается от большей части штата: политические взгляды здесь значительно правее, это глубоко консервативный сельский район. Большинство населения — белые. И здесь очень сильное влияние религиозных организаций. Поэтому неудивительно, что именно здесь на протяжении многих лет пользовались поддержкой различные движения, выступающие за отделение от Калифорнии, а также существовало сильное недоверие к властям штата,” — сказала Аннелиз Пирс, основатель и главный редактор некоммерческого новостного издания Shasta Scout.

“Но, как и во многих других местах страны, настоящим переломным моментом стала пандемия COVID-19. Именно тогда политические настроения еще сильнее сместились вправо. В сочетании с внешним финансированием это привело к появлению новых политических лидеров в органах власти округа. Именно тогда начали происходить серьезные изменения в организации выборов: еще начиная с выборов 2016 и 2020 годов у нас существовала небольшая, но очень активная группа так называемых активистов по вопросам выборов, которая постоянно заявляла о нарушениях в местной избирательной системе — примерно так же, как мы наблюдали это на общенациональном уровне,” — продолжила она.

“Когда консервативное большинство получило контроль над Советом округа, было принято решение отказаться от контракта с компанией Dominion Voting Systems и перейти к ручному подсчету голосов, однако вмешались власти Калифорнии — штат срочно принял закон, запрещающий ручной подсчет голосов в столь крупной юрисдикции. В округе Шаста зарегистрировано около 116 тысяч избирателей, и власти штата заявили, что вручную подсчитывать такое количество бюллетеней невозможно. Тем не менее в последующие годы давление на избирательную администрацию продолжалось… Новый регистратор во многом разделял взгляды активистов, заявлявших о нарушениях на выборах, и начал менять местные процедуры проведения выборов.”

“Кроме того, сами активисты вынесли на голосование инициативу Measure B, которая в этом году была одобрена избирателями, главным образом потому, что она обещала ввести обязательное предъявление удостоверений личности — идея, пользующаяся здесь большой популярностью. Однако на самом деле Measure B предусматривает гораздо более масштабные изменения, чем просто требование предъявлять удостоверение личности. Если ее полностью реализовать, она радикально изменит систему проведения выборов в округе Шаста. Правда, сейчас эта инициатива сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны властей Калифорнии,” — пояснила Пирс.

По ее словам, если Measure B, одобренная примерно 30 тысячами голосов, вступит в силу, она, помимо прочего, отделит списки зарегистрированных избирателей округа Шаста от единой системы регистрации штата Калифорния. Сторонники Measure B считают, что это законно, поскольку Шаста является так называемым charter county — округом с собственным уставом, который в некоторых вопросах может принимать местные нормы, отличающиеся от общих законов штата.

Власти Калифорнии практически сразу подали иск, еще до официального утверждения результатов голосования: штат заявил, что ни одна местная юрисдикция не вправе самостоятельно устанавливать собственные правила проведения выборов, так как для регистратора избирателей возникли бы огромные организационные сложности и пришлось бы одновременно вести две отдельные системы регистрации избирателей: одну для соблюдения требований законодательства штата и проведения федеральных выборов, а другую — исключительно для местных выборов. Также Measure B фактически запрещает голосование по почте.

В настоящее время Measure B продолжает оспариваться в суде: 25 июня суд постановил, что штат должен повторно подать иск уже в другую судебную инстанцию, поэтому ситуация остается совершенно неопределенной. Следующая важная дата — 2 июля, когда должны быть официально сертифицированы результаты праймериз. Именно тогда может начаться реализация отдельных положений Measure B и первым практическим шагом станет создание собственного списка зарегистрированных избирателей округа Шаста, который уже не будет находиться под контролем властей штата.

“Одна из самых важных вещей, которые показал опыт округа Шаста, состоит в том, что уже не столь важно, какими именно были намерения авторов Measure B — мы не можем с уверенностью судить о мотивах законодателей, но мы можем видеть последствия. За последние годы в Шасте уже были реализованы некоторые изменения, например, произошел отказ от прежней системы машин для голосования… Как журналист, работающий непосредственно на месте событий, я постоянно наблюдаю одну важную вещь. Выборы — это не только законодательство и процедуры, это еще и восприятие. Очень важно, чтобы сами избиратели доверяли тому, что они видят. Если человек боится, что его будут запугивать, или сомневается, что его голос действительно будет подсчитан, это напрямую влияет на его желание вообще участвовать в выборах,” — заявила Пирс.

Спикеры сошлись во мнении, что американцы не потеряли доверие к выборам. Представление о том, будто выборы находятся под угрозой из-за массового участия неграждан, основано исключительно на дезинформации, которая вызывает все больше беспокойства.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services