Губернатор Калифорнии предложил федеральный налог для миллиардеров после выхода на голосование аналогичной инициативы в штате

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступил с предложением ввести федеральный минимальный налог для сверхбогатых американцев спустя день после того, как в Калифорнии официально была допущена к ноябрьскому голосованию инициатива о введении разового налога для миллиардеров. При этом сам губернатор выступает против аналогичного налога на уровне штата.

Согласно инициативе, которую поддерживает профсоюз SEIU Healthcare Workers West, предлагается ввести единовременный 5-процентный налог на чистое состояние физических лиц, превышающее 1 миллиард долларов. По оценкам сторонников инициативы, она может принести бюджету штата миллиарды долларов, которые предлагается направить на финансирование здравоохранения, образования и других государственных программ.

Однако Ньюсом считает, что подобный налог на уровне одного штата будет неэффективным.

По его словам, самые состоятельные жители смогут просто сменить место жительства, что приведет к сокращению налоговой базы Калифорнии в долгосрочной перспективе. Кроме того, губернатор утверждает, что значительная часть дополнительных доходов фактически пойдет на покрытие сокращения федерального финансирования программы Medi-Cal, а не на решение других социальных задач штата.

В качестве альтернативы Ньюсом предложил федеральную реформу налогообложения.

Его план предусматривает введение минимальной федеральной налоговой ставки для граждан США с состоянием свыше 100 миллионов долларов. Помимо этого, губернатор предлагает изменить правила налогообложения наследства, вернуть ставку корпоративного налога к уровню, существовавшему до налоговой реформы 2017 года, а также запретить практику, при которой сверхбогатые граждане берут кредиты под залог принадлежащих им акций, не продавая активы и фактически избегая уплаты налогов.

«Люди, находящиеся на самой вершине экономической пирамиды, должны платить как минимум такую же эффективную налоговую ставку, как и представители среднего класса», — заявил Ньюсом, представляя свою инициативу.

Предложение губернатора появилось на фоне обсуждений его возможного участия в президентских выборах 2028 года. Сам Ньюсом ранее подтвердил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры.

Тем временем инициатива о разовом налоге для миллиардеров официально включена в бюллетень для голосования в Калифорнии. Окончательное решение теперь предстоит принять избирателям на выборах в ноябре.