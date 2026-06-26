Администрация президента Дональда Трампа заявила, что Соединенные Штаты фактически прекращают предоставление убежища большинству мигрантов, прибывающих к южной границе страны.

Такое заявление сделал заместитель руководителя аппарата Белого дома по вопросам внутренней политики Стивен Миллер после двух решений Верховного суда США, которые стали крупной победой администрации Трампа в сфере иммиграционной политики.

«Двери Америки полностью закрыты для просителей убежища», — заявил Миллер во время общения с журналистами.

По его словам, теперь желающие получить убежище в США должны будут обращаться через соглашения с третьими странами, где их заявления будут рассматриваться до въезда на американскую территорию.

Решением, принятым большинством голосов (6 против 3), Верховный суд разрешил администрации возобновить и расширить практику ограничения приема заявлений о предоставлении убежища на границе с Мексикой. Эта политика позволяет существенно сократить количество мигрантов, которые могут ежедневно подать прошение о защите в США.

Вторым решением Верховный суд разрешил Министерству внутренней безопасности прекратить действие программы Temporary Protected Status (TPS) для ряда категорий мигрантов. Это открывает возможность для депортации сотен тысяч иностранных граждан, включая выходцев из Гаити, Сирии и некоторых других стран, которые ранее пользовались временной защитой от высылки.

Комментируя изменения, Миллер назвал большинство обращений за убежищем «фиктивными» и заявил, что значительная часть прибывающих на границу является экономическими мигрантами, а не людьми, спасающимися от преследований.

Правозащитные организации уже выразили обеспокоенность решениями Верховного суда, заявив, что новые правила могут существенно ограничить доступ к процедуре предоставления убежища для людей, действительно нуждающихся в международной защите. В администрации Трампа, напротив, считают, что новые меры помогут восстановить контроль над южной границей и сократить нелегальную миграцию.