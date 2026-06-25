Верховный суд США в свежем постановлении фактически открыл путь для администрации президента Дональда Трампа к возобновлению ранее ограниченных миграционных правил, которые могут существенно ужесточить порядок рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.

Речь идет о политике, ранее заблокированной судами нижестоящих инстанций. Она ограничивает возможности подачи прошений о защите на территории США и предусматривает более строгие процедуры для мигрантов, прибывающих через южную границу.

Судебное решение отменяет временный запрет на применение этих мер, что позволяет федеральным ведомствам вновь приступить к их реализации в рамках действующего законодательства.

Наряду с этим, Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа прекратить действие программ правовой защиты для мигрантов из Гаити и Сирии, которые ранее получили защиту из-за вооружённого насилия и последствий природных катастроф. Решение отменяет постановления судов нижестоящих инстанций и позволяет Министерству внутренней безопасности США ускоренно завершить действие статуса временной защиты (TPS), который в целом распространяется примерно на 1,3 миллиона человек из 17 стран, фактически открывая возможность их депортации.

По данным американских СМИ, решение стало одним из ключевых в текущем миграционном цикле и может повлиять на десятки тысяч заявителей, ожидающих рассмотрения дел о предоставлении убежища.

Сторонники инициативы заявляют, что ужесточение правил необходимо для контроля ситуации на границе и сокращения нагрузки на миграционную систему. Критики, в свою очередь, считают, что новые меры могут ограничить доступ к защите для уязвимых категорий мигрантов.

Ожидается, что администрация представит обновленный механизм реализации политики в ближайшее время.