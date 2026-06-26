Зеленский дал России 40 дней: Украина нанесла массированный удар по регионам РФ, в Крыму сообщают о массовом выезде людей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утвердил для Службы безопасности Украины 40-дневную операцию, направленную на усиление давления на Россию с целью принудить ее к прекращению войны.

По словам Зеленского, соответствующий доклад представил генерал-майор Евгений Хмара. Он касался реализации украинской программы дальнобойных ударов, средств средней дальности, а также результатов работы Центра специальных операций «Альфа» СБУ на линии фронта.

«Утвердил для Службы 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора ради побуждения к окончанию войны», — заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что подразделения СБУ уже несколько месяцев демонстрируют одни из самых высоких показателей эффективности на фронте благодаря активному применению беспилотников различных типов. По его словам, Центр спецопераций «Альфа» лидирует по количеству пораженной живой силы и военной техники российских войск.

На фоне этого в ночь на 26 июня Украина нанесла один из самых масштабных ударов беспилотниками по территории России.

Одной из главных целей стала Тульская область. По сообщениям российских властей и Telegram-канала Astra, в Новомосковске под удар попали химический комбинат «Азот» и местная ГРЭС, где возникли пожары. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что за ночь силы ПВО сбили 157 беспилотников. По его словам, повреждения получило промышленное предприятие в Новомосковске, а в Щекинском районе была ранена женщина после падения обломков на жилой дом.

Также атаке подверглись Москва и Московская область. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь силы ПВО уничтожили не менее 47 украинских беспилотников. Российские экстренные службы работают в местах падения обломков.

Министерство обороны России заявило, что всего за ночь средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотников над 12 регионами страны, аннексированным Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Тем временем в аннексированном Крыму распространяются сообщения о массовом выезде людей с полуострова. Ряд украинских СМИ и проект «Крым.Реалии» сообщают об эвакуации детей из детских лагерей и организованных групп отдыха, а также о больших очередях на выезд через Крымский мост. В социальных сетях публикуются сообщения о заторах и повышенном спросе на билеты.

В то же время российские власти и представители туристической отрасли отрицают проведение массовой эвакуации населения. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что на полуострове в настоящее время находятся от 150 до 200 тысяч туристов, а власти Крыма утверждают, что официальная эвакуация не объявлялась и ограничения для отдыхающих не вводились.

Украинская сторона официально не комментировала результаты ночной атаки на российские объекты, а информация о ситуации в Крыму продолжает поступать из различных, зачастую противоречивых источников.