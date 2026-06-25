Президент США Дональд Трамп положительно оценил действия президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что украинский лидер «довольно хорошо справляется» в войне с Россией и продолжает удерживать позиции страны.

Выступая перед журналистами накануне саммита НАТО, Трамп отметил, что, несмотря на тяжелые потери с обеих сторон, Украина продолжает сопротивление российскому вторжению.

«Он довольно хорошо справляется, как ни посмотри. По крайней мере, держится», — сказал американский президент.

Трамп также назвал Владимира Зеленского «смелым человеком» и подчеркнул, что украинские военные демонстрируют стойкость в условиях продолжающихся боевых действий.

Высказывания Трампа стали заметным контрастом по сравнению с его прежними заявлениями. Ранее он неоднократно критиковал Зеленского и возлагал на украинское руководство часть ответственности за затягивание конфликта.

Новые комментарии прозвучали на фоне активизации дипломатических контактов между Вашингтоном и Киевом. По данным украинских источников, в Киеве считают, что администрация Трампа стала более благосклонно относиться к поддержке Украины и усилиям по принуждению России к переговорам.

Заявление президента США также последовало спустя несколько дней после публикации книги Regime Change, в которой утверждается, что министр финансов США Скотт Бессент в частных разговорах резко критиковал Владимира Зеленского и пытался убедить Трампа не приглашать украинского лидера в Белый дом до подписания соглашения о полезных ископаемых.