Пограничная служба США задержала мужчину с двойным гражданством России и Таджикистана в Сан-Диего

Photo: CBP

Сектор пограничной службы США в Сан-Диего совместно с Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) провёл целевую операцию по задержанию мужчины в городе Фоллбрук, штат Калифорния.

По данным ведомства, при проверке через базы Министерства внутренней безопасности США было установлено, что задержанный является гражданином России и одновременно имеет гражданство Таджикистана. Он въехал в США 12 июля 2022 года через пункт Сан-Исидро с использованием приложения CBP One и получил уведомление о необходимости явиться в иммиграционный суд.

В ходе проверки также выяснилось, что в отношении мужчины ранее был вынесен заочный приказ о депортации от 2 мая 2025 года, а действующих документов, дающих право на пребывание в стране, у него не было.

В Пограничной службе заявили, что операция является частью работы по выявлению и задержанию лиц, нарушающих иммиграционное законодательство США. В ведомстве подчеркнули, что использование контрабандных маршрутов для въезда в страну «подпитывает преступные сети и торговлю людьми».

Имя задержанного неизвестно, пограничное ведомство не раскрывает его, равно как и не представляется возможным подтвердить его личность.