Менеджер логистической компании получила 18 месяцев тюрьмы за поставки оборудования в Россию в обход санкций США

Федеральный суд в Бруклине приговорил 43-летнюю Наталью Ивановну Мазулину, проживающую в городе Федерал-Уэй (штат Вашингтон), к 18 месяцам лишения свободы за участие в схеме по обходу американских экспортных ограничений в отношении России.

По данным Министерства юстиции США, Мазулина занимала должность регионального менеджера транспортно-экспедиторской компании Delex Air Cargo LLC, которая работала через аэропорты имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и Сиэтл-Такома в штате Вашингтон.

Следствие установило, что с декабря 2022 по декабрь 2024 года Мазулина совместно с российскими логистическими компаниями организовывала поставки в Россию промышленного оборудования для нефтегазовой отрасли через третьи страны. Для сокрытия конечного получателя товаров в экспортные документы вносились ложные сведения, а информация о том, что груз предназначался для России, умышленно скрывалась.

Согласно материалам дела, в июне 2023 года Мазулина сообщила коллегам, что ее клиенты используют банковские счета в третьих странах, поскольку большинство из них находятся под санкциями США.

В декабре 2024 года Мазулина была арестована, а в октябре 2025 года признала себя виновной в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля США.

Помимо тюремного срока, суд постановил конфисковать у нее 77 тысяч долларов, полученных в результате преступной деятельности.

В прокуратуре США заявили, что незаконные поставки оборудования для российской нефтегазовой отрасли способствуют укреплению экономики России и косвенно поддерживают ее военный потенциал. Представители ФБР подчеркнули, что будут продолжать преследовать лиц, использующих американские компании для обхода санкций и экспортных ограничений.