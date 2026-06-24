Пентагон планирует развернуть как минимум два новых тренировочных полигона на территории США, которые будут моделировать условия современных боевых действий, включая опыт войны в Украине. Об этом заявил министр армии США Дэн Дрисколл.

По словам представителей армии, новые площадки должны быть запущены в течение ближайших четырех–шести недель. Их основная задача — максимально точно воспроизводить реалии современного поля боя, включая активное применение беспилотников, средства радиоэлектронной борьбы и системы подавления связи.

В армии США подчеркивают, что конфликт в Украине стал ключевым источником боевого опыта для западных военных. В частности, новые полигоны будут использоваться для тестирования вооружений и тактики в условиях, приближённых к фронтовым, включая сценарии с интенсивным использованием дронов и противодронных систем.

Также отмечается, что к испытаниям планируется привлекать оборонные компании, чтобы ускорить разработку и адаптацию новых технологий под современные угрозы.

Инициатива отражает более широкую тенденцию в Пентагоне — переосмысление подготовки войск с учётом реалий высокотехнологичной войны, где решающую роль играют скорость обмена данными, электронная борьба и автономные системы.

Ранее сообщалось, что две украинские компании, занимающиеся разработкой дронов, были номинированы на получение крупного гранта Пентагона.