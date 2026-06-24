В Лос-Анджелес прибыла инсталляция из 20 тысяч плюшевых медведей в поддержку украинских детей

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В Лос-Анджелесе представлена масштабная общественная инсталляция, посвящённая украинским детям, которые, по заявлению организаторов, были вывезены с территории Украины и подверглись российской идеологической обработке на временно оккупированных территориях.

Проект включает более 20 тысяч плюшевых медведей — каждый из них символизирует одного ребёнка. Инсталляция установлена у здания мэрии Лос-Анджелеса.

Автор инициативы — журналистка Катерина Лисунова — сообщила, что сопровождает проект в США, чтобы привлечь внимание к ситуации и усилить международную дискуссию вокруг судьбы украинских детей.

По её словам, проект стал возможен благодаря поддержке американских организаций, включая Globe4Ukraine, Shield of Freedom, Razom for Ukraine и American Coalition for Ukraine.

Организаторы называют акцию частью серии общественных инициатив, направленных на привлечение внимания к гуманитарным последствиям войны и проблеме детей в зоне конфликта.

Государственный департамент США обязался выделить 25 миллионов долларов на поиск и возвращение украинских детей, а также на предоставление необходимой помощи и ресурсов для их реабилитации после спасения.

Средства будут направлены на усилия по установлению местонахождения детей, которые, по утверждению американской стороны, были незаконно вывезены и подверглись идеологическому воздействию со стороны России.

Кроме того, программа предусматривает поддержку для психологической и социальной адаптации детей после их возвращения.