Министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило об аресте нелегального мигранта, два года назад ставшего виновником смертельного столкновения с участием грузовика в штате Миннесота.

Photo: DHS

5 марта 2024 года водитель грузовика Тим Тарновски ехал по сельской дороге в округе Чиппева, когда в его автомобиль врезался пикап под управлением Георгия Габиева — гражданина России, незаконно находившегося на территории США. Габиев проигнорировал знак «Стоп», что привело к смертельному столкновению, унёсшему жизнь Тима. В момент аварии Габиев смотрел на своём iPad видео на YouTube — обучающий ролик по английскому языку.

Габиев признал себя виновным в непредумышленном убийстве с использованием транспортного средства, однако провёл за решёткой лишь 120 дней.

9 июня 2026 года сотрудники ICE задержали Габиева в Бруклине, Нью-Йорк. Он остаётся под стражей в ожидании решения о депортации.

“Габиев нелегально пересёк границу США в Калифорнии в 2022 году и был отпущен на свободу администрацией Байдена”, – подчеркивает представитель Министерства внутренней безопасности.

