Трамп пообещал сделать «всё возможное» для прекращения войны в Украине после встречи с Зеленским на саммите G7

Президент США Дональд Трамп провёл двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 во французском Эвиане и заявил, что намерен активнее участвовать в усилиях по прекращению российско-украинской войны.

Выступая перед журналистами после переговоров, Трамп отметил, что Россия и Украина понесли огромные человеческие потери и должны достичь мирного соглашения.

«Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. Россия должна заключить сделку», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, в последние месяцы его внимание было сосредоточено на урегулировании конфликта вокруг Ирана, однако теперь он намерен уделять больше внимания ситуации в Украине.

«Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы остановить эту войну. Единственная причина моего участия заключается в том, что я больше не хочу видеть, как каждый месяц погибают по 25 тысяч молодых людей», — сказал президент США.

При этом Трамп подчеркнул, что, по его мнению, Соединённые Штаты фактически не являются стороной конфликта, за исключением поставок вооружений Украине, финансирование которых, как он утверждает, в значительной степени обеспечивается европейскими союзниками.

Владимир Зеленский, приглашённый на саммит G7 в качестве гостя, сообщил, что лидеры стран «Большой семёрки» пришли к выводу, что Россия не выигрывает войну, и обсудили дополнительные меры давления на Москву, включая новые санкции.

«Приоритеты ясны: увеличение количества ракет для систем противовоздушной обороны и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию», — заявил Зеленский по итогам встречи.

По словам Зеленского, важным результатом переговоров стала готовность США обеспечить поддержку по ключевым направлениям сотрудничества.

Саммит G7 проходит во французском городе Эвиан с 15 по 17 июня. Одной из центральных тем встречи лидеров ведущих демократических государств мира остаются война в Украине, санкционная политика в отношении России и вопросы международной безопасности.