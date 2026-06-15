Двое обвиняемых в отмывании криптовалюты на сумму свыше $389 млн задержаны в ходе международной операции

Photo: U.S. Attorney’s Office

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум фигурантам дела об отмывании криптовалюты через сервис AudiA6 — гражданину Украины Руслану Игоревичу Ткачуку, 37 лет, и гражданину России Александру Владимировичу Леденеву, 25 лет, проживавшим в Батуми (Грузия).

По версии следствия, оба являлись участниками организации AudiA6 и управляли как самим сервисом по отмыванию криптовалюты, так и киберпреступным форумом Dark2Web, на котором AudiA6 открыто рекламировал свои услуги — за комиссию до 5% от суммы отмываемых средств сервис предлагал скрыть криминальное происхождение любой криптовалюты клиента.

С момента запуска в 2021 году через AudiA6 прошло более 10 333 биткоинов на общую сумму свыше $389 млн, из которых около 393 BTC (порядка $19,2 млн) поступили напрямую с тёмных торговых площадок, от группировок-вымогателей и других криминальных структур, тогда как остальные средства поступали из незаконных источников косвенным путём.

В среду оба фигуранта были задержаны грузинскими властями и обвинены в сговоре с целью отмывания денег — каждому грозит до 20 лет лишения свободы.

Одновременно с арестами была проведена масштабная международная операция по ликвидации инфраструктуры сети: серверы и домены в США, Исландии, Германии и Франции выведены из строя, Telegram-аккаунты сети заблокированы, криптоактивы заморожены, цифровые устройства изъяты.

Американская сторона намерена добиваться экстрадиции обвиняемых в Восточный округ Пенсильвании.