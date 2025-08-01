Федеральная прокуратура США предъявила обвинение восьми лицам по делу об организации незаконного игорного бизнеса и мошенничестве с иммиграционными документами. Обвинительное заключение было вынесено большим жюри Центрального округа Калифорнии 15 июля 2025 года.

Среди обвиняемых значатся Евгений Гершман, Евгений Туревский, Аллан Аустрия, Ярин Коэн, Артур Кац, бывший игрок НБА Гилберт Аринес, Евгений Крачун и Валентина Кожокари.

По версии следствия, с сентября 2021 по июль 2022 года в арендованном доме в районе Энсино действовал подпольный покерный клуб, где проводились регулярные игры по Pot Limit Omaha. Организаторы нанимали персонал, включая дилеров, охрану, массажисток, поваров и официанток. Последние, как утверждается, выплачивали часть полученных чаевых в виде «налога» организаторам. Также организаторы взимали комиссию с каждого розыгрыша.

По информации следствия, в клубе регулярно играли десятки человек, а ежедневный доход составлял более двух тысяч долларов. Арендатор дома, Гилберт Аринес, якобы контролировал деятельность клуба и получал плату от других обвиняемых. Его также обвиняют в даче ложных показаний при попытке вернуть изъятые во время обыска наличные средства.

Отдельное обвинение предъявлено Евгению Гершману и Валентине Кожокари за фиктивный брак, заключённый в феврале 2022 года с целью получения иммиграционного статуса. Они якобы подавали поддельные документы, включая постановочные фотографии, и давали ложные показания под присягой в миграционных органах. Кроме того, Гершман, по данным следствия, скрыл информацию о предыдущем аресте и намерениях заниматься незаконным бизнесом в анкете USCIS.

Обвинения включают сговор с целью ведения незаконного игорного бизнеса, участие в нелегальных азартных играх, дачу ложных показаний, мошенничество с визами и фиктивный брак. Также предъявлены требования о конфискации имущества, полученного преступным путём.

Дело будет рассмотрено в окружном суде в Лос-Анджелесе. Обвиняемым грозят многолетние сроки заключения, крупные штрафы и, в случае с иностранными гражданами, депортация.

Следствие продолжается.