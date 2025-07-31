Дональд Трамп подписал один из самых значимых социальных законов своей второй администрации — закон о реформе ипотечной программы для ветеранов (VA Home Loan Program Reform Act). Торжественная церемония подписания прошла в Белом доме в окружении союзников по Конгрессу, представителей ветеранских организаций и прессы.

Новый закон направлен на предотвращение потери жилья более чем шестьюдесятью тысячами американских ветеранов, оказавшихся на грани банкротства и выселения. Законодательство позволяет Министерству по делам ветеранов (VA) выплачивать банкам и кредиторам суммы, необходимые для погашения долгов ветеранов по ипотеке. Дополнительно предусмотрена пятилетняя программа частичного погашения долгов, которая потенциально поможет до 3,7 миллиона бывших военнослужащих.

«Наши герои не будут спать на улицах, пока в Белом доме сижу я», — заявил Трамп, подписывая закон. — «Это наша прямая обязанность — сдержать обещание помочь тем, кто служил стране». Президент подчеркнул, что помощь ветеранам станет не разовой мерой, а устойчивой политикой его администрации.

Он напомнил о создании Национального центра независимости ветеранов в Лос-Анджелесе, рассчитанного на 6 000 человек, и пообещал открыть полноценный центр Министерства по делам ветеранов (VA) в Нью-Гемпшире — единственном штате, где такого центра до сих пор не было. Закон получил единогласную поддержку в Конгрессе, что редкость в нынешней политической атмосфере США.

«Когда в Конгрессе голосуют единогласно — это о многом говорит», — отметил Трамп. Помимо темы ветеранов, президент затронул и широкий спектр экономических вопросов. Он подчеркнул, что его администрация заключила крупные торговые соглашения с ЕС, Японией, Индонезией, а переговоры с другими странами продолжаются.

Трамп анонсировал, что 1 августа станет «днём денежного притока» в США, так как вступят в силу новые тарифы и обязательства. По его словам, США получают «триллионы долларов» благодаря новой торговой политике, и эта стратегия будет продолжена. Индия, например, получит «дополнительные тарифные санкции» за поддержку России и участие в группе BRICS, которую Трамп назвал «антимериканской».

Он также раскритиковал Федеральную резервную систему за высокие процентные ставки, которые, по его мнению, затрудняют американцам покупку жилья: «Нам нужно понижать ставки, а не держать их высокими. Повышение ставки на один процент обходится стране в 365 миллиардов долларов в год».

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship