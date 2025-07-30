Скандал с Эпштейном вновь затронул Трампа: демократы требуют раскрытия файлов

Скандал вокруг связей Дональда Трампа с покойным финансистом Джеффри Эпштейном обостряется. Демократы в Конгрессе потребовали от Министерства юстиции США немедленного раскрытия всех документов, связанных с Эпштейном, включая его возможные связи с президентом Трампом. Сенатор Чак Шумер активировал так называемое «правило пяти», чтобы ускорить процесс.

Сам Дональд Трамп заявил, что Эпштейн «увёл» у него молодых женщин, работавших в спа-салоне при Мар-а-Лаго, что, по его словам, стало причиной разрыва их отношений. Эти комментарии стали новой точкой напряжения: на брифинге Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста, потребовав от него «замолчать».

Между тем в СМИ распространяются записи разговоров, якобы сделанных писателем Майклом Вулфом, в которых Эпштейн утверждает, что Трамп вступал в отношения с жёнами своих друзей. Также выдвигаются обвинения о том, что одна из главных обвинительниц Эпштейна, Вирджиния Джуффре, ранее работала в Мар-а-Лаго — по словам Трампа, он не знал об этом.

Ситуация вызывает бурную реакцию не только в политических кругах, но и в обществе. Комментаторы называют происходящее «критическим моментом», который может повлиять на политическое будущее Трампа и исход выборов.