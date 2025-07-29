Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила о нововведении: отныне все церемонии натурализации в Соединённых Штатах будут сопровождаться специальным видеопосланием 47-го президента Дональда Трампа. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

Теперь каждый претендент на получение американского гражданства, пройдя все этапы натурализации — включая знание английского языка, соблюдение закона и демонстрацию приверженности Конституции США, — услышит обращение главы государства, в котором подчёркивается ответственность и значимость нового статуса.

В своём выступлении Трамп называет гражданство «священной честью», которая сопряжена с «высшей ответственностью». Он призывает новых граждан «яростно защищать» американский образ жизни и с гордостью стать частью великой нации, основанной на героизме, добродетели и преданности родине. Глава государства также подчёркивает, что США — это «национальная семья», в которую вступают те, кто искренне уважает американскую культуру, законы и историческое наследие.

«Послание президента Трампа — важная составляющая наших церемоний, и USCIS с гордостью включает его в каждое торжественное мероприятие», — заявил официальный представитель ведомства Мэттью Трагессер. — «Американское гражданство — это не просто юридический статус, а привилегия, заслуженная упорством и уважением к нашей стране и её принципам».

Видеопослание размещено на официальном YouTube-канале USCIS и будет транслироваться по всей стране. Ранее такого элемента не существовало на постоянной основе: при предыдущих администрациях участие президента в церемониях носило нерегулярный или символический характер.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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