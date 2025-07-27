В это воскресенье на официальной странице Службы таможенного и пограничного контроля США появилось важное напоминание для всех обладателей грин-карт и законных постоянных жителей Соединённых Штатов. В сообщении подчёркивается, что в соответствии с разделом 1304(e) главы 8 Кодекса США, каждый иностранец, достигший 18-летнего возраста, обязан постоянно носить при себе документ, подтверждающий его статус — чаще всего это грин-карта. Нарушение этого требования может рассматриваться как правонарушение и повлечь за собой наложение штрафа, а в отдельных случаях и задержание. Это предупреждение появилось на фоне ужесточающейся иммиграционной политики, проводимой администрацией 47-го президента США Дональда Трампа.

После возвращения Трампа в Белый дом его команда активно реализует курс на массовую проверку легального статуса иммигрантов, включая тех, кто уже получил грин-карту. В июне 2025 года Трамп лично прокомментировал дело палестинского активиста и законного резидента США Махмуда Халиля, заявив, что его арест является «первым из многих», подчеркнув, что Америка будет «очищена от тех, кто ненавидит нашу страну». Администрация прямо указывает, что участие в протестах, высказывания в социальных сетях и даже одобрение «враждебных идей» может стать основанием для начала депортационной процедуры. В ряде публикаций подчёркивается, что мигрантам с постоянным статусом напомнили: «Ведите себя как гости» — иначе можно лишиться права на пребывание в США.

Но на этом ограничения не заканчиваются. Дональд Трамп также высказал мнение, что США могут и должны депортировать граждан, если те были осуждены за тяжкие преступления. «Если мы можем это сделать — это хорошо. Я говорю о тех, кто действительно плохой», — заявил он. Хотя Конституция США запрещает депортацию граждан, администрация 47-го президента активно исследует возможность денатурализации — юридического процесса лишения гражданства, особенно в отношении натурализованных граждан, уличённых в предоставлении ложной информации или «антиамериканской» деятельности. По сообщениям СМИ, в числе потенциальных целей оказались даже такие известные фигуры, как Илон Маск и нью-йоркский политик Зоран Мамдани.

Организации по защите прав человека, включая ACLU, уже подали ряд исков против неправомерных задержаний и депортаций, в том числе в отношении граждан США. В докладе ACLU отмечается, что мигранты, особенно латиноамериканцы, нередко подвергаются арестам по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства, даже если у них имеется действующее гражданство. Особый резонанс вызвал случай, когда двухлетний гражданин США был выдворен из страны без проведения соответствующего юридического процесса. Суд признал это прямым нарушением законных прав ребёнка.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship