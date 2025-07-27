Сегодня завершилась встреча президента США Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, результатом которой стало подписание одного из крупнейших торговых соглашений в истории отношений между Соединёнными Штатами и Европейским союзом.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся сразу после переговоров, Трамп заявил: «Мы достигли сделки. Это хорошее соглашение для всех. Возможно, это крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось — в сфере торговли или за её пределами». По его словам, Евросоюз согласился приобрести у США энергоресурсы на сумму $750 миллиардов, вложить дополнительно $600 миллиардов инвестиций в американскую экономику и полностью открыть европейские рынки для торговли с Соединёнными Штатами на условиях нулевых пошлин. Кроме того, ЕС начнёт масштабные закупки американской военной техники, сумма которых пока не определена, но, как отметил Трамп, «речь идёт о сотнях миллиардов долларов».

Одним из ключевых пунктов соглашения стало установление единой тарифной ставки в 15% на весь спектр товаров, включая автомобили. Трамп подчеркнул, что ранее американский автопром и сельскохозяйственная продукция фактически не допускались на европейский рынок, но теперь это изменится. «Наши компании получат прямой доступ к европейским странам, которые раньше были в значительной степени закрыты», — отметил президент. Он также добавил, что это соглашение укрепит партнёрские отношения с НАТО, особенно в условиях увеличения взносов стран — участниц Альянса до 5% ВВП.

Урсула фон дер Ляйен подтвердила важность достигнутого соглашения, назвав его историческим. «Это большая сделка между двумя крупнейшими экономиками мира. Она принесёт стабильность и предсказуемость, а это важно для бизнеса по обе стороны Атлантики», — заявила она. По её словам, европейский рынок, насчитывающий 450 миллионов потребителей, теперь официально открыт для американских товаров, а основное внимание уделено балансу интересов и обеспечению экономического роста как в США, так и в странах ЕС.

Журналисты задали ряд уточняющих вопросов, в том числе о том, что получают США взамен. Урсула отметила, что цель сделки заключалась в устранении дисбаланса в торговле — дефицита на стороне США и профицита у ЕС. В ответ на вопрос о тарифах на сталь и алюминий стороны пояснили, что они остаются без изменений, поскольку эти сферы регулируются на глобальном уровне. Отдельное внимание в ближайшие недели будет уделено вопросу производства микрочипов: США готовят собственный план по развитию внутреннего производства, в том числе за счёт компаний, которые перенесут производство из Азии в Америку.

Президент США отметил, что первыми от сделки выиграют автопром и сельское хозяйство: «Мы производим отличные автомобили, внедорожники и пикапы, которые теперь смогут попасть на европейский рынок. То же касается фермеров и сельхозпродукции». Он также подчеркнул, что стороны готовы работать в тесном сотрудничестве и выразил уверенность, что сделка приведёт не только к экономическому, но и политическому сближению: «Это партнёрство. Это шаг к настоящему единству». В завершение встречи обе стороны поблагодарили свои команды за проделанную работу и заявили о готовности двигаться дальше.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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