В международном аэропорту Денвера вновь произошла чрезвычайная ситуация с самолётом American Airlines.

Во время взлёта у Boeing 737 Max, направлявшегося в Майами, внезапно загорелось шасси.

На борту находились 179 человек — 173 пассажира и 6 членов экипажа. Благодаря быстрой реакции пилотов, всех удалось эвакуировать через аварийные трапы. Тем не менее, не обошлось без пострадавших.

Пятеро пассажиров получили ушибы и были осмотрены медиками прямо в аэропорту. Один человек получил более серьёзные травмы и был госпитализирован.

Оставшихся пассажиров планируют отправить в Майами другим рейсом той же авиакомпании позже. Из-за инцидента аэропорт столкнулся с задержками: были отложены вылеты более 80 рейсов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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