Ученые из Университета Райса представили технологию, уничтожающую 99% раковых клеток с помощью света

Исследователи из Университета Райса, Техасского A&M и Университета Техаса разработали революционную технологию, способную разрушать до 99% раковых клеток, используя световые колебания. Новый метод, по словам ученых, «буквально встряхивает» клетки опухоли до разрушения, не затрагивая здоровые ткани.

Исследование уже продемонстрировало впечатляющие результаты в лабораторных условиях и вызывает интерес в медицинских кругах как потенциальный прорыв в лечении онкологических заболеваний.

Кроме того, Университет Райса и Бейлорский колледж медицины недавно выделили стартовые гранты на развитие онкологических проектов, включая методы фокусированного ультразвука и носимые технологии визуализации опухолей.

На фоне научных достижений университет также скорбит по утрате — на прошлой неделе в возрасте 75 лет скончался видный политолог и профессор Райса Роберт М. “Боб” Стайн после короткой, но тяжелой борьбы с раком. Его вклад в академическую и общественную жизнь Хьюстона высоко оценивается коллегами и студентами.

Университет Райса продолжает активно инвестировать в онкологические исследования, включая привлечение ведущих ученых в области биофизики и молекулярной медицины.