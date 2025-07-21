Сотрудники таможни аэропорта Внуково пресекли попытку незаконного ввоза огнестрельного оружия и банковского чека на сумму $138 000. Нарушительницей оказалась женщина, прилетевшая транзитом из США через Турцию.

Во время выборочного контроля на «зелёном» коридоре пассажирка была остановлена для досмотра. В её багаже сотрудники Внуковской таможни обнаружили американский самозарядный пистолет Colt Combat Commander калибра .45 с тремя пустыми обоймами.

В ходе личного досмотра женщина достала из нательной сумки банковский чек на значительную сумму — $138 тысяч.

По её словам, она не знала, что такие предметы подлежат обязательному таможенному декларированию, поскольку является обладательницей двойного гражданства и постоянно проживает в США.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде огнестрельного оружия, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в её действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьёй о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Расследование продолжается.