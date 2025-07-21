Трамп подписал закон GENIUS: США становятся лидером в цифровой экономике

Президент Дональд Трамп подписал закон GENIUS Act, нацеленный на превращение США в мирового лидера в сфере цифровых активов.

Закон создаёт первую федеральную систему регулирования стейблкойнов, обязывая эмитентов обеспечивать их 100% резервами в долларах или гособлигациях, раскрывать информацию о резервах и соблюдать строгие правила маркетинга. Также устанавливается приоритет защиты потребителей в случае банкротства эмитента.

GENIUS Act укрепляет позиции доллара как мировой резервной валюты, повышает спрос на казначейские обязательства и стимулирует инвестиции и инновации в США.

Закон обязывает эмитентов подчиняться требованиям по борьбе с отмыванием денег и санкционному контролю, включая возможность блокировки активов по решению властей.

Президент Трамп назвал закон “гениальным шагом к будущему” и заявил, что США станут крипто-столицей мира.